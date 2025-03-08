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Закрыт16 заявок284 просмотра

Онлайн платформа для юридических консультаций, возможность онлайн оплаты и бронирования (онлайн оплата через каз платформы типа Kaspi) видео консультации будут через вотсап или телеграмм квиз и предварительный опрос клиента с возможностью прикрепления документов обязателен

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2 месяца назад
guest_1741459104873
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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день назад
1 отзыв
2 месяца назад
Евгений
 
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2 года в сервисе
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17 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
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21 час назад
287 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
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2 дня назад
1 отзыв
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Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
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5 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
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9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Андрей
 
32 года
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9 часов назад
85 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
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11 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
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2 дня назад
2 месяца назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
2 месяца назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 минут назад
13 отзывов
2 месяца назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад