Сборка и настройка проекта Flutter для Apple connect

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Закрыт1 заявка199 просмотров

Проект выгружен из FlutterFlow, настроен на Xcode.

У меня настроены сертификаты, оплаченная учетка apple developer настроена в Xcode. Возникает проблема при сборке проекта, ошибка:

Command PhaseScriptExecution failed with a nonzero exit code

и не собирается.

Нужно подключиться, посмотреть и объяснить мне, что я делаю не так.

AnyDeskFlutteriOS
2 месяца назад
guest_1741671068779
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Джавид
 
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