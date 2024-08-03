Требуется оптимизация и доработка алгоритма программы для повышения показателей просмотра на платформе Twitch. Специалист должен владеть CSS, JavaScript и HTML. Обязательно встретиться в Киеве и подписать договор о неразглашении (NDA). После подписания будет предоставлен доступ к репозиториям для изучения и доработки.
Сборка и настройка проекта Flutter для Apple connect
Проект выгружен из FlutterFlow, настроен на Xcode.
У меня настроены сертификаты, оплаченная учетка apple developer настроена в Xcode. Возникает проблема при сборке проекта, ошибка:
Command PhaseScriptExecution failed with a nonzero exit code
и не собирается.
Нужно подключиться, посмотреть и объяснить мне, что я делаю не так.
Заявки фрилансеров
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