Исправить поля CarbonFields на сайте Wordpress

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Завершен4 заявки174 просмотра

Пропали дополнительные поля Carbon Fields на сайте Wordpress, соответственно не можем менять, добавлять и т.п. карточку. Плагин подключен напрямую, не через маркетплейс, нужно исправить

WordPressУстранение ошибок
2 месяца назад
SevenShots63
Руслан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$30
1 день
Escrow
Все супер, задача выполнена!
Все отлично, рекомендую колегам!

Заявки фрилансеров

herman_zuiakov
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19 часов назад
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Максим
 
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