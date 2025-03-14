Требуется программист для разработки бота-монитора, который будет отслеживать свободные слоты на сайте VFS Global и уведомлять пользователей. Необходима система мониторинга с парсингом, оптимизация работы для предотвращения блокировок. Желателен опыт с инструментами автоматизации, такими как Selenium или Puppeteer, а также умение обходить капчи.
Исправить поля CarbonFields на сайте Wordpress
Пропали дополнительные поля Carbon Fields на сайте Wordpress, соответственно не можем менять, добавлять и т.п. карточку. Плагин подключен напрямую, не через маркетплейс, нужно исправить
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт22 дня назад
Требуется доработка приложения на Flutter с добавлением авторизации через Facebook, страницы Terms & Conditions и редизайном по макету. Необходимо реализовать интеграцию оплаты через App Store и Google Play, а также создать терапевтические игры, разделы Art materials & affirmations и Everyday practice. Также требуется реализация пуш-уведомлений и отправка приложения в магазины после завершения работ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется скопировать 1 многостраничный и 2 одностраничных статических сайта на другой хостинг. Необходимо изменить контент на новых страницах. Оплата по факту или безналичным расчетом.Веб-программирование20 заявокЗакрыт23 дня назад
- $200
Требуется доработать проект VPN, используя Jetpack Compose. Необходимо реализовать раздел 'Settings' с функционалом добавления и управления серверами, а также создать раздел 'Servers' для отображения информации о доступе к ключам.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт23 дня назад
Требуется создать новую страницу на платформе Wordpress согласно предоставленному дизайну. Необходимо учитывать все элементы и стили, представленные в макете. Опыт работы с Wordpress и Figma будет преимуществом.Веб-программирование13 заявокЗакрыт23 дня назад
- $103
Требуется настроить автоматическое создание сделок в AmoCRM из форм на Тильде с использованием сервиса ApiMonster. Обеспечить корректную интеграцию и функциональность для обработки данных.Веб-программирование6 заявокЗакрыт23 дня назад
- $30
Необходима помощь в сборке и настройке проекта Flutter, выгруженного из FlutterFlow и настроенного на Xcode. Проблема с ошибкой 'Command PhaseScriptExecution failed with a nonzero exit code'. Требуется подключение для анализа проблемы и объяснения действий.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется оптимизация и доработка алгоритма программы для повышения показателей просмотра на платформе Twitch. Специалист должен владеть CSS, JavaScript и HTML. Обязательно встретиться в Киеве и подписать договор о неразглашении (NDA). После подписания будет предоставлен доступ к репозиториям для изучения и доработки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт24 дня назад
Необхідно упакувати послугу розробки web проектів у вигляді ефективного сайту. Завдання включає аналіз цільової аудиторії, розробку структури сайту, написання SEO-орієнтованого контенту та оптимізацію для підвищення конверсій. Важливо також створити заклики до дії для залучення клієнтів.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать Telegram-бота, который будет загружать фото клиента и товары, а также подгонять лицо пользователя под телосложение. Если модели нет, бот должен дорисовывать части тела с одеждой или без, в зависимости от возраста. Примеры функционала можно найти на указанных ресурсах.Веб-программирование10 заявокЗакрыт24 дня назад