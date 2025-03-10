Доработать приложение на Flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки169 просмотров

Правки
1. Сделать авторизацию через Facebook
2. Добавить страницу Terms&Conditions
3. Сделать редизайн (доп. элементы по макету), макет https://www.figma.com/design/hLaCSm90MSQkIVoxZ9bQhY/Get-out-of-the-Box?node-id=21-382&t=qOB3ZsDIuaB7hzWR-0
4. Сделать оплату через аппстор и гуглплей, (Без оплаты в приложении доступны 3 step self reflection полностью, questionnaire & mood tracker полностью, в разделе therapeutic games игра reactive response полностью, остальные игры закрыты до оплаты, в разделе art materials and Affirmations доступны 4 карточки, остальные закрыты до оплаты, в разделе everyday practice доступны 2 практики, остальные закрыты до оплаты)
5. Leave a review (перед публикацией добавить ссылку, которая будет редиректить в гугл плей или аппстор на страницу отзывов
6. Реализовать терапевтические игры
7. Art materials & affirmations сделать
8. Evereday practice сделать
9. Добить 3step self-reflection
10. Сделать Questionaire & mood tracker
11. Сделать пуши (notifications)
12. После всего отправить в аппстор и гугл плей

FigmaFlutterРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
alfateam_kz
Александр 
46 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад