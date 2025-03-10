Требуется скопировать 1 многостраничный и 2 одностраничных статических сайта на другой хостинг. Необходимо изменить контент на новых страницах. Оплата по факту или безналичным расчетом.
Доработать приложение на Flutter
Правки
1. Сделать авторизацию через Facebook
2. Добавить страницу Terms&Conditions
3. Сделать редизайн (доп. элементы по макету), макет https://www.figma.com/design/hLaCSm90MSQkIVoxZ9bQhY/Get-out-of-the-Box?node-id=21-382&t=qOB3ZsDIuaB7hzWR-0
4. Сделать оплату через аппстор и гуглплей, (Без оплаты в приложении доступны 3 step self reflection полностью, questionnaire & mood tracker полностью, в разделе therapeutic games игра reactive response полностью, остальные игры закрыты до оплаты, в разделе art materials and Affirmations доступны 4 карточки, остальные закрыты до оплаты, в разделе everyday practice доступны 2 практики, остальные закрыты до оплаты)
5. Leave a review (перед публикацией добавить ссылку, которая будет редиректить в гугл плей или аппстор на страницу отзывов
6. Реализовать терапевтические игры
7. Art materials & affirmations сделать
8. Evereday practice сделать
9. Добить 3step self-reflection
10. Сделать Questionaire & mood tracker
11. Сделать пуши (notifications)
12. После всего отправить в аппстор и гугл плей
Заявки фрилансеров
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