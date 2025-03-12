Разработать CRM с интеграцией мессенджеров через API Chat2Desk

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок46 просмотров

Требуется разработка CRM-системы с нуля, используя API Chat2Desk для интеграции с мессенджерами (WhatsApp, Telegram и др.). Система должна обеспечивать удобное ведение клиентской базы, автоматизацию обработки входящих и исходящих сообщений, аналитику и гибкую настройку рабочих процессов.

На первом этапе необходимо создать MVP с базовыми функциями CRM, интеграцией мессенджеров и возможностью дальнейшего расширения.

Функционал:

✅ Интеграция с мессенджерами через API Chat2Desk
Учет клиентов (карточка клиента, история общения)
Система задач и напоминаний (например, для ответов клиентам)
Гибкая система тегов для классификации клиентов
Журнал активности менеджеров
Аналитика и отчеты (количество диалогов, конверсии и т. д.)
Возможность масштабирования (расширение функционала в будущем)

Технические требования:

  • Опыт разработки CRM-систем или аналогичных бизнес-решений

  • Знание API и работы с Chat2Desk API

  • Опыт работы с базами данных (PostgreSQL / MySQL)

  • Backend: Node.js / Python / PHP (на выбор, но с аргументацией)

  • Frontend: React / Vue.js / другой фреймворк (обсуждаемо)

  • Разработка с учетом безопасности и защиты данных

    Этап 1: Разработка MVP

    Этап 2: Доработка функционала

Опыт работы с CRM, API Chat2Desk обязателен.

Ждем откликов с примерами реализованных проектов.

Node.jsPHPPythonReactVue.jsИнтеграция APIРазработка APIРазработка бэкендаРазработка фронтенда
2 месяца назад
Mary_ok
Марія 
36 лет
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
месяц назад
Анастасия
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
6 дней назад
месяц назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
103 отзыва
2 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
2 месяца назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
39 отзывов
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 часов назад
46 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
45 отзывов
2 месяца назад