Требуется разработка CRM-системы с нуля, используя API Chat2Desk для интеграции с мессенджерами (WhatsApp, Telegram и др.). Система должна обеспечивать удобное ведение клиентской базы, автоматизацию обработки входящих и исходящих сообщений, аналитику и гибкую настройку рабочих процессов.

На первом этапе необходимо создать MVP с базовыми функциями CRM, интеграцией мессенджеров и возможностью дальнейшего расширения.



Функционал:

✅ Интеграция с мессенджерами через API Chat2Desk

✅ Учет клиентов (карточка клиента, история общения)

✅ Система задач и напоминаний (например, для ответов клиентам)

✅ Гибкая система тегов для классификации клиентов

✅ Журнал активности менеджеров

✅ Аналитика и отчеты (количество диалогов, конверсии и т. д.)

✅ Возможность масштабирования (расширение функционала в будущем)



Технические требования:

Опыт разработки CRM-систем или аналогичных бизнес-решений

Знание API и работы с Chat2Desk API

Опыт работы с базами данных (PostgreSQL / MySQL)

Backend: Node.js / Python / PHP (на выбор, но с аргументацией)

Frontend: React / Vue.js / другой фреймворк (обсуждаемо)

Разработка с учетом безопасности и защиты данных



Этап 1: Разработка MVP Этап 2: Доработка функционала



Опыт работы с CRM, API Chat2Desk обязателен.

Ждем откликов с примерами реализованных проектов.