Торговый бот для binance p2p

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Закрыт9 заявок136 просмотров

Нужно создать бота для binance который будет отслеживать цены конкурентов на различные активы. И перебивать их на копейку если кто-то встанет на продажу дешевле меня. Остальные подробности в личке.

BinancePythonSeleniumАвтоматизация процессовСоздание ботов
2 месяца назад
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