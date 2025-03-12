Необходимо собрать контактные данные 29 компаний, посетив их сайты. Найдите email для маркетинга или пиара, а если их нет, то руководителя. Составьте таблицу в Google с названием компании, email, ФИО и телефоном, если доступны. Важно указать название компании так, как оно представлено на сайте.
Сделать apikey coingeko
у меня не получается зарегать аккаунт в api coingeko. Сайт выдает ошибку.
От вас нужно регнуть аккаунт и дать мне api key
Заявки фрилансеров
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