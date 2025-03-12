Сделать apikey coingeko

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Закрыт6 заявок194 просмотра

у меня не получается зарегать аккаунт в api coingeko. Сайт выдает ошибку.

От вас нужно регнуть аккаунт и дать мне api key

https://www.coingecko.com/en/api

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