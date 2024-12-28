Просчет эффективности инвестиций

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка30 просмотров

Добрый день!

Нужно просчитать эффективность инвестиций в жилую арендную недвижимость. Основные ТЭПы есть.

Оформление документов
2 месяца назад
guest_1740752521001
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Сэм
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
15 часов назад
2 месяца назад