Есть 29 компаний с сайтами и общими emails. Надо зайти на сайты, найти там email маркетинга или пиара, а если нет, то руководителя. И составить табличку в гугл: название компании (как они на сайте своем пишут - это важно), email. + Если есть у этого контакта фио - то фио, если есть телефон - то телефон.