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Закрыт1 заявка4 просмотра

Есть 29 компаний с сайтами и общими emails. Надо зайти на сайты, найти там email маркетинга или пиара, а если нет, то руководителя. И составить табличку в гугл: название компании (как они на сайте своем пишут - это важно), email. + Если есть у этого контакта фио - то фио, если есть телефон - то телефон. 

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2 месяца назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анатолій
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад