Таргетолог

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок30 просмотров

Для сторінки музичної школи шукаємо таргетолога для пошуку платоспроможних клієнтів, які проживають в цільовому районі

InstagramПривлечение клиентовТаргетированная реклама
2 месяца назад
guest_16115145616868
4 года в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Галина
 
44 года
2 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
месяц назад
Виктор
 
22 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Максим
 
32 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
106 отзывов
2 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
2 месяца назад