Ищется специалист по поиску и подбору товаров для YouTube-канала. Задачи включают анализ товаров на AliExpress и Amazon, составление тематических подборок, подготовку материалов для видео, включая ссылки, фотографии и демонстрации. Требуется отличное знание платформ, навыки систематизации данных и внимательность. Долгосрочное сотрудничество с конкурентной оплатой и премиями.