Необхідно налаштувати розсилку на WhatsApp, використовуючи один з офіційних сервісів. Доступні платформи включають Twilio, MessageBird, 360dialog та інші. Ці сервіси дозволяють уникнути блокувань при відправці повідомлень клієнтам.
Пришвидшити сайт
Доброго дня.
Сайт довго вантажиться. Хочемо пришвидшити.
Постоплата на карту
Чекаємо на ваші пропозиції по вартості і термінам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт20 дней назад
Требуется перенос сайта на Битрикс с текущего хостинга Beget на ру-центр. Домен останется прежним. Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.Веб-программирование5 заявокЗакрыт20 дней назад
- $250
Необходимо внести изменения в работу REST API, чтобы устранить проблему с обрывом данных. Данные поступают в бэк, но иногда обновления не приходят. Также требуется добавить недостающий функционал. Используются технологии: docker, postgres, typescript, nestjs.Закрыт20 дней назад
Требуется развернуть сервер Counter-Strike 2 и разработать веб-сайт с админской панелью для управления игровыми настройками. Проект включает автоматический перезапуск серверов, систему плагинов, интеграцию с API и защиту данных. Ожидается современный дизайн, регистрация пользователей и система онлайн-оплаты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт21 день назад
Потрібен Full Stack Laravel розробник для створення нескладного проекту з нуля. Готові дизайн та ТЗ. Необхідний досвід підключення до API. У відповіді вкажіть досвід роботи з Laravel, рейт, кількість годин на тиждень, реалізовані роботи з інтеграціями. Почніть відповідь зі слова 'читав' для підтвердження уважного прочитання завдання.Веб-программирование12 заявокЗакрыт21 день назад
- $300
Ищется программист для разработки сайта. Задача включает в себя создание веб-решения с учетом всех современных стандартов и требований. Ожидается опыт в веб-программировании и знание актуальных технологий.Веб-программирование26 заявокЗакрыт21 день назад
- $10
Необходима помощь в регистрации аккаунта на сайте CoinGecko для получения API ключа. При возникновении ошибок требуется создать аккаунт и предоставить доступ к API ключу.Закрыт21 день назад
- $30
Требуется скопировать закрытый код индикатора Tradingview с использованием Pine script. Возможно, потребуется оценить линии индикатора и создать новый скрипт на основе предоставленной стратегии. Обязательно наличие доступа к индикатору для анализа.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт21 день назад
Необходимо внести правки в самописный плагин на платформе WordPress. Ищем специалиста с опытом веб-программирования, который сможет эффективно выполнить задачу. Укажите свои навыки и опыт работы с подобными проектами.Закрыт21 день назад
Требуется внести правки в существующий сайт на платформе MODX. Основная задача заключается в доработке функционала и улучшении пользовательского интерфейса. Ожидаются предложения от специалистов в области веб-программирования с опытом работы с MODX.Веб-программирование5 заявокЗакрыт21 день назад