Необходимо внести изменения в работу REST API, чтобы устранить проблему с обрывом данных. Данные поступают в бэк, но иногда обновления не приходят. Также требуется добавить недостающий функционал. Используются технологии: docker, postgres, typescript, nestjs.
Перенести сайт на Битрикс на другой хостинг
Сайт на Битрикс сейчас на хостинге Beget, нужно перенести в ру-центр.
Домен оставляем тот же.
От вас стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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