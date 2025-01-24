Перенести сайт на Битрикс на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Сайт на Битрикс сейчас на хостинге Beget, нужно перенести в ру-центр.

Домен оставляем тот же.

От вас стоимость и сроки.

1С-Битрикс
2 месяца назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
6 дней назад
месяц назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
23 минуты назад
48 отзывов
2 месяца назад
Дмитрий
 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад
23 отзыва
2 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
85 отзывов
2 месяца назад