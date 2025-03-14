Надо такой парсер, чтобы я выбрал нужные мне фильтры и по всем объявлением, что выдаст, бот писал сообщение, которое я задам. И чтобы я мог изменять ссылку(изменял фильтры) и изменять сообщение. То есть по моим фильтрам выдает 120 объявлений и по всем этим 120 отправилось одно и то же сообщение.