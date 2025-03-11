Создание конфигурации docker

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок315 просмотров

Есть готовый проект написанный на nuxt3, laravel, redis, mysql.
Необходимо создать корректную конфигурацию docker, для развертывания проекта в средах разработки и продакшн.
Необходимо создать и развернуть сервер с gitlab и перенести проект туда.
Настроить тестовый стенд на поддомене и реализовать CICD.

GitLabLaravelNuxt
2 месяца назад
guest_1741977602603
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 часов назад
23 отзыва
2 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
48 отзывов
2 месяца назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Осман
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад