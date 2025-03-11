Необходимо реализовать связку нескольких Google таблиц с Google календарем. При изменении данных в главной таблице, информация должна обновляться в календаре и двух других таблицах. Задача включает в себя добавление, изменение и удаление событий в календаре в зависимости от изменений в таблицах.
Создание конфигурации docker
Есть готовый проект написанный на nuxt3, laravel, redis, mysql.
Необходимо создать корректную конфигурацию docker, для развертывания проекта в средах разработки и продакшн.
Необходимо создать и развернуть сервер с gitlab и перенести проект туда.
Настроить тестовый стенд на поддомене и реализовать CICD.
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