Необходимо реализовать связку нескольких Google таблиц с Google календарем. При изменении данных в главной таблице, информация должна обновляться в календаре и двух других таблицах. Задача включает в себя добавление, изменение и удаление событий в календаре в зависимости от изменений в таблицах.