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Интеллектуальная система маршрутов по Киеву
Разработать приложение/скрипт, который предоставляет пользователю интеллектуальные, короткие и безопасные маршруты по Киеву, избегая территориальных центров комплектования (ТЦК) и других нежелательных факторов (пробки, людные места, вокзалы). Система должна предлагать 10–15 уникальных вариантов, чтобы пользователь мог выбрать наиболее подходящий.Основные требования
Интеллектуальность:
Учитывать вероятные места расположения ТЦК (военные, которые ловят людей для мобилизации) — вокзалы (например, Дарницкий), главные выходы метро, ТЦ, оживлённые перекрёстки.
Анализировать ближайшие улицы (в радиусе 500 м) для каждого шага маршрута и оценивать риски присутствия ТЦК.
Учитывать дополнительные факторы: пробки, освещённость улиц, безопасность, людность, время суток.
Краткость и удобство:
Маршруты должны быть максимально короткими по времени и расстоянию, но с приоритетом безопасности (избежание ТЦК).
Предоставлять 10–15 уникальных вариантов для выбора.
Детализация:
Каждый маршрут описать пошагово по шаблону:
Тип транспорта и номер: метро, автобус, маршрутка, такси, велосипед, пешком и т.д.
Где именно садиться: конкретный адрес, ориентир (например, "вход с ул. Депутатской у метро Святошин").
Где выходить: название остановки, ориентир (например, "боковой выход к ул. Малышко").
Время в пути: с учётом средней скорости в Киеве.
Стоимость проезда: актуальные тарифы (например, метро — 8 грн) или примерные цены (такси — 200–300 грн).
Пересадки: где и на что пересаживаться (если есть).
Дополнительные детали:
Вероятность ТЦК на маршруте или ближайших улицах.
Рекомендации по избеганию (например, "выйдите через боковой выход", "заказывайте такси за углом").
Пробки, освещённость, безопасность, альтернативные пути.
Входные данные:
Пользователь вводит точку отправления (например, "Святошин") и назначения (например, "Дарница").
Возможность указать предпочтения (например, "избегать метро" или "только пешком").
Выходные данные:
Список из 10–15 маршрутов в текстовом формате (или интерфейсе).
Каждый маршрут уникален по типу транспорта или пути.
Сбор данных:
Использовать Google Maps Directions API для построения базовых маршрутов (transit, driving, bicycling, walking).
Получать ближайшие улицы через Google Maps Places API.
Анализ и распознавание:
Интегрировать нейросети для анализа данных и распознавания рисков:
Использовать OpenAI API (ChatGPT) для интеллектуального анализа маршрутов, оценки ТЦК и рекомендаций.
Опционально подключить модели компьютерного зрения (например, TensorFlow, PyTorch) для анализа изображений с камер Google Street View (если доступно) на предмет скопления людей или военных.
Обрабатывать данные о пробках, освещённости и безопасности через Google Maps Traffic Layer или внешние источники (например, Kyiv Smart City API).
Генерация маршрутов:
Минимум 10–15 вариантов, включая:
Общественный транспорт (метро, автобус, маршрутка).
Такси (Bolt, Uber).
Личное авто.
Велосипед (Nextbike, Bolt).
Пешком или гибридные варианты.
Использовать промежуточные точки (waypoints) для разнообразия (например, через парки или тихие улицы).
Вывод:
Чёткий структурированный текст для каждого маршрута по шаблону.
Возможность сортировки по времени, стоимости или безопасности.
Базовые API:
Google Maps Directions API: построение маршрутов.
Google Maps Places API: поиск ближайших улиц и ориентиров.
Google Maps Traffic Layer: данные о пробках в реальном времени.
Google Street View API (опционально): изображения улиц для анализа.
Нейросети для распознавания и анализа:
OpenAI API (ChatGPT): интеллектуальный анализ маршрутов, оценка вероятности ТЦК, рекомендации по обходу.
TensorFlow/PyTorch (опционально): модели компьютерного зрения для анализа изображений Street View (распознавание военных, скоплений людей).
Hugging Face Transformers: обработка текстовых данных (например, отзывов или новостей о ТЦК).
Дополнительные инструменты:
Kyiv Smart City API (если доступно): данные о транспорте и городских событиях.
OSM (OpenStreetMap): альтернативный источник карт для проверки маршрутов.
Selenium/BeautifulSoup: парсинг новостей или форумов о местоположении ТЦК (например, Telegram-каналы).
Язык и фреймворки:
Python: основной язык (библиотеки googlemaps, openai, tensorflow).
Flask/Django (опционально): для веб-интерфейса.
Pandas: обработка и анализ данных.
Пользователь получает 10–15 маршрутов с описанием, избегающих ТЦК и рисков.
Пример вывода:
Вариант 1
Общее время: 25 мин
Расстояние: 11 км
Шаг 1:
- Тип транспорта: Метро M1
- Где садиться: Станция "Святошин", вход с ул. Депутатской
- Где выходить: Станция "Дарница", боковой выход к ул. Малышко
- Время в пути: 25 мин - Стоимость: 8 грн
- Пересадки: Нет
- Дополнительно: Риск ТЦК у главного выхода "Дарница" (рядом вокзал), низкий риск на ул. Малышко. Пробки утром.
API: Google Maps (Directions, Places, Street View), OpenAI.
Нейросети: ChatGPT (обязательно), TensorFlow/PyTorch (опционально для Street View).
Язык: Python.
Вывод: Консольный текст или веб-интерфейс.
Поддержка обновлений о ТЦК через парсинг Telegram-каналов или пользовательский ввод.
Интерактивный выбор (например, "без метро").
Учёт времени суток для пробок и освещённости.
Опционально: визуализация маршрутов на карте.
Срок: 3 недели (включая интеграцию нейросетей).
Бюджет: $800–$1200 (в зависимости от сложности и интерфейса).
Заявки фрилансеров
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