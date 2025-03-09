Интеллектуальная система маршрутов по Киеву

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки214 просмотров

Разработать приложение/скрипт, который предоставляет пользователю интеллектуальные, короткие и безопасные маршруты по Киеву, избегая территориальных центров комплектования (ТЦК) и других нежелательных факторов (пробки, людные места, вокзалы). Система должна предлагать 10–15 уникальных вариантов, чтобы пользователь мог выбрать наиболее подходящий.

Основные требования

  1. Интеллектуальность:

    • Учитывать вероятные места расположения ТЦК (военные, которые ловят людей для мобилизации) — вокзалы (например, Дарницкий), главные выходы метро, ТЦ, оживлённые перекрёстки.

    • Анализировать ближайшие улицы (в радиусе 500 м) для каждого шага маршрута и оценивать риски присутствия ТЦК.

    • Учитывать дополнительные факторы: пробки, освещённость улиц, безопасность, людность, время суток.

  2. Краткость и удобство:

    • Маршруты должны быть максимально короткими по времени и расстоянию, но с приоритетом безопасности (избежание ТЦК).

    • Предоставлять 10–15 уникальных вариантов для выбора.

  3. Детализация:

    • Каждый маршрут описать пошагово по шаблону:

      • Тип транспорта и номер: метро, автобус, маршрутка, такси, велосипед, пешком и т.д.

      • Где именно садиться: конкретный адрес, ориентир (например, "вход с ул. Депутатской у метро Святошин").

      • Где выходить: название остановки, ориентир (например, "боковой выход к ул. Малышко").

      • Время в пути: с учётом средней скорости в Киеве.

      • Стоимость проезда: актуальные тарифы (например, метро — 8 грн) или примерные цены (такси — 200–300 грн).

      • Пересадки: где и на что пересаживаться (если есть).

      • Дополнительные детали:

        • Вероятность ТЦК на маршруте или ближайших улицах.

        • Рекомендации по избеганию (например, "выйдите через боковой выход", "заказывайте такси за углом").

        • Пробки, освещённость, безопасность, альтернативные пути.

  4. Входные данные:

    • Пользователь вводит точку отправления (например, "Святошин") и назначения (например, "Дарница").

    • Возможность указать предпочтения (например, "избегать метро" или "только пешком").

  5. Выходные данные:

    • Список из 10–15 маршрутов в текстовом формате (или интерфейсе).

    • Каждый маршрут уникален по типу транспорта или пути.

Функционал

  1. Сбор данных:

    • Использовать Google Maps Directions API для построения базовых маршрутов (transit, driving, bicycling, walking).

    • Получать ближайшие улицы через Google Maps Places API.

  2. Анализ и распознавание:

    • Интегрировать нейросети для анализа данных и распознавания рисков:

      • Использовать OpenAI API (ChatGPT) для интеллектуального анализа маршрутов, оценки ТЦК и рекомендаций.

      • Опционально подключить модели компьютерного зрения (например, TensorFlow, PyTorch) для анализа изображений с камер Google Street View (если доступно) на предмет скопления людей или военных.

    • Обрабатывать данные о пробках, освещённости и безопасности через Google Maps Traffic Layer или внешние источники (например, Kyiv Smart City API).

  3. Генерация маршрутов:

    • Минимум 10–15 вариантов, включая:

      • Общественный транспорт (метро, автобус, маршрутка).

      • Такси (Bolt, Uber).

      • Личное авто.

      • Велосипед (Nextbike, Bolt).

      • Пешком или гибридные варианты.

    • Использовать промежуточные точки (waypoints) для разнообразия (например, через парки или тихие улицы).

  4. Вывод:

    • Чёткий структурированный текст для каждого маршрута по шаблону.

    • Возможность сортировки по времени, стоимости или безопасности.

Предлагаемые инструменты и технологии

  1. Базовые API:

    • Google Maps Directions API: построение маршрутов.

    • Google Maps Places API: поиск ближайших улиц и ориентиров.

    • Google Maps Traffic Layer: данные о пробках в реальном времени.

    • Google Street View API (опционально): изображения улиц для анализа.

  2. Нейросети для распознавания и анализа:

    • OpenAI API (ChatGPT): интеллектуальный анализ маршрутов, оценка вероятности ТЦК, рекомендации по обходу.

    • TensorFlow/PyTorch (опционально): модели компьютерного зрения для анализа изображений Street View (распознавание военных, скоплений людей).

    • Hugging Face Transformers: обработка текстовых данных (например, отзывов или новостей о ТЦК).

  3. Дополнительные инструменты:

    • Kyiv Smart City API (если доступно): данные о транспорте и городских событиях.

    • OSM (OpenStreetMap): альтернативный источник карт для проверки маршрутов.

    • Selenium/BeautifulSoup: парсинг новостей или форумов о местоположении ТЦК (например, Telegram-каналы).

  4. Язык и фреймворки:

    • Python: основной язык (библиотеки googlemaps, openai, tensorflow).

    • Flask/Django (опционально): для веб-интерфейса.

    • Pandas: обработка и анализ данных.

Ожидаемые результаты

  • Пользователь получает 10–15 маршрутов с описанием, избегающих ТЦК и рисков.

  • Пример вывода:

  • Вариант 1

  • Общее время: 25 мин

  • Расстояние: 11 км

  • Шаг 1:

    - Тип транспорта: Метро M1

    - Где садиться: Станция "Святошин", вход с ул. Депутатской

    - Где выходить: Станция "Дарница", боковой выход к ул. Малышко

    - Время в пути: 25 мин - Стоимость: 8 грн

    - Пересадки: Нет

    - Дополнительно: Риск ТЦК у главного выхода "Дарница" (рядом вокзал), низкий риск на ул. Малышко. Пробки утром.

Технические детали

  • API: Google Maps (Directions, Places, Street View), OpenAI.

  • Нейросети: ChatGPT (обязательно), TensorFlow/PyTorch (опционально для Street View).

  • Язык: Python.

  • Вывод: Консольный текст или веб-интерфейс.

Дополнительные пожелания

  • Поддержка обновлений о ТЦК через парсинг Telegram-каналов или пользовательский ввод.

  • Интерактивный выбор (например, "без метро").

  • Учёт времени суток для пробок и освещённости.

  • Опционально: визуализация маршрутов на карте.

Срок и бюджет

  • Срок: 3 недели (включая интеграцию нейросетей).

  • Бюджет: $800–$1200 (в зависимости от сложности и интерфейса).

ChatGPTOpenAIPythonНаписание скриптовНейросети
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