Создайте приложение, которое генерирует 10–15 безопасных маршрутов по Киеву, учитывая избегание территориальных центров комплектования и пробок. Система должна анализировать близлежащие улицы и предоставлять варианты с подробным описанием маршрутов, включая тип транспорта, время в пути, стоимость и рекомендации по безопасности.
Розробка прошивки для контролера на STM32H7
Потрібно:
Обробка даних з 19 дискретних датчиків.
Керування 12 релейними виходами за заданим алгоритмом.
Керування серводвигуном (STEP/DIR).
Підключення PLC-панелі через RS232 (Modbus RTU).
Прошивка розроблялася в Keil uVision (C), але виникли баги, які не вдалося виправити. Шукаємо спеціаліста, який зможе доопрацювати код або написати з нуля.
Готовий надати більш детальне ТЗ.
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