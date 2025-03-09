Розробка прошивки для контролера на STM32H7

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка7 просмотров

Потрібно:

  • Обробка даних з 19 дискретних датчиків.

  • Керування 12 релейними виходами за заданим алгоритмом.

  • Керування серводвигуном (STEP/DIR).

  • Підключення PLC-панелі через RS232 (Modbus RTU).

Прошивка розроблялася в Keil uVision (C), але виникли баги, які не вдалося виправити. Шукаємо спеціаліста, який зможе доопрацювати код або написати з нуля.

Готовий надати більш детальне ТЗ.

ArduinoCC#Разработка программУстранение ошибок
2 месяца назад
guest_1741712749387
2 месяца в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Анатолій
 
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Был
месяц назад
2 месяца назад