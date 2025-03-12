Задача:

- Выгрузить минутные свечи спот и фьючерсов на Binance для всех пар USDT. Так же нужны настройки в которых будет для каждой монеты указываться какой выгружать рынок ( спот или фьючерсы )

- Написать алгоритм, который будет анализировать выгруженные данные и искать точку входа.

- Имея точку входа, провести расчет по стопам и тейкам.

- Вычислить лучшие проценты для входа, а также стоп и тейк в заданных диапазонах.

- Все данные в софте можно менять.

Подробное описание тут : https://docs.google.com/document/d/1xZJOC5sxuiCSGX4_syrln0I8TrFt-ddNq6_80BCFqNM/edit?usp=sharing

Основные требования:

- реализация алгоритма

- софт должен запускаться на windows

- открытый , чистый код с комментариями

- грамотный выбор базы данных дня быстрого анализа

Приветствуются разработчики у которых уже был опыт работы в данном направлении. Если есть вопросы по тз , буду рад на них ответить , также смогу записать видео с объяснениями.