Анализатор Binance

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок165 просмотров

Задача:

- Выгрузить минутные свечи спот и фьючерсов на Binance для всех пар USDT. Так же нужны настройки в которых будет для каждой монеты указываться какой выгружать рынок ( спот или фьючерсы )

- Написать алгоритм, который будет анализировать выгруженные данные и искать точку входа.

- Имея точку входа, провести расчет по стопам и тейкам.

- Вычислить лучшие проценты для входа, а также стоп и тейк в заданных диапазонах.

- Все данные в софте можно менять.

Подробное описание тут : https://docs.google.com/document/d/1xZJOC5sxuiCSGX4_syrln0I8TrFt-ddNq6_80BCFqNM/edit?usp=sharing

Основные требования:

- реализация алгоритма

- софт должен запускаться на windows

- открытый , чистый код с комментариями

- грамотный выбор базы данных дня быстрого анализа

Приветствуются разработчики у которых уже был опыт работы в данном направлении. Если есть вопросы по тз , буду рад на них ответить , также смогу записать видео с объяснениями.

BinanceРазработка алгоритмовРазработка бэкендаРазработка программ
2 месяца назад
guest_1741784906572
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