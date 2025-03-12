Необхідно розробити прошивку для контролера на STM32H7, яка оброблятиме дані з 19 дискретних датчиків, керуватиме 12 релейними виходами за заданим алгоритмом та серводвигуном (STEP/DIR). Підключення до PLC-панелі через RS232 (Modbus RTU). Можлива доопрацювання існуючого коду або написання з нуля.
Анализатор Binance
Задача:
- Выгрузить минутные свечи спот и фьючерсов на Binance для всех пар USDT. Так же нужны настройки в которых будет для каждой монеты указываться какой выгружать рынок ( спот или фьючерсы )
- Написать алгоритм, который будет анализировать выгруженные данные и искать точку входа.
- Имея точку входа, провести расчет по стопам и тейкам.
- Вычислить лучшие проценты для входа, а также стоп и тейк в заданных диапазонах.
- Все данные в софте можно менять.
Подробное описание тут : https://docs.google.com/document/d/1xZJOC5sxuiCSGX4_syrln0I8TrFt-ddNq6_80BCFqNM/edit?usp=sharing
Основные требования:
- реализация алгоритма
- софт должен запускаться на windows
- открытый , чистый код с комментариями
- грамотный выбор базы данных дня быстрого анализа
Приветствуются разработчики у которых уже был опыт работы в данном направлении. Если есть вопросы по тз , буду рад на них ответить , также смогу записать видео с объяснениями.
Заявки фрилансеров
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