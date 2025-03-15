Требуется доработать предоставленный исходный код Java для реализации игры Game of Life. Необходимо добавить функции в соответствии с требованиями задания. Ожидается качественная работа и соблюдение всех инструкций.
Joomla сайт с тысячами игр
Надо сделать Joomla 5 сайт с тысячами игр онлайн html 5 желательно
Заявки фрилансеров
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