Разработка парсера для сайта, который позволит выбирать нужные фильтры и отправлять заданное сообщение по всем найденным объявлениям. Необходима возможность изменять ссылку и сообщение. Парсер должен обрабатывать до 120 объявлений и отправлять одно и то же сообщение по всем из них.