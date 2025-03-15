Требуется разработка интернет-магазина с использованием языков программирования Go и Python Django. Основное внимание на Go, в меньшей степени на Python. Объем работы составляет 1-2 недели. Уточнение деталей и обсуждение стоимости при личном общении. Укажите свой опыт и реализованные проекты.
Запрограммировать сайт МФО на WordPress. Дизайн в процессе
Задача
Создать сайт микрозаймов:
Витрины займов с возможностью:
расчета стоимости займа;
подписания договора займа посредством (дистанционно, двухфакторная авторизация);
ведения личных кабинетов:
заемщиков;
инвесторов ;
оплаты/внесения платежей с помощью платежных систем, в т.ч. по QR;
Функционал увязан с конфигурацией 1С: Управление МФО практически всё будет подтягиваться оттуда.
Дизайн в процессе.
Предпочтём работать с частным исполнителем.
Заявки фрилансеров
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