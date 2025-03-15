Запрограммировать сайт МФО на WordPress. Дизайн в процессе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок212 просмотров

Задача

Создать сайт микрозаймов:
Витрины займов с возможностью:
расчета стоимости займа;
подписания договора займа посредством (дистанционно, двухфакторная авторизация);
ведения личных кабинетов:
заемщиков;
инвесторов ;
оплаты/внесения платежей с помощью платежных систем, в т.ч. по QR;
Функционал увязан с конфигурацией 1С: Управление МФО практически всё будет подтягиваться оттуда.
Дизайн в процессе.
Предпочтём работать с частным исполнителем.

WordPressИнтеграция платежных системСоздание сайтов
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