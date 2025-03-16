Торговый бот для binance p2p

Нужно сделать торгового бота для binance p2p через API. Бот должен каждые 10 секунд проверять страницу и смотреть не перебил ли меня кто-то по цене. Если меня перебили бот должен менять цену в моем обьявлении на 1 копейку дороже человека который меня перебил. Нужно будет отслеживать такие активы как btc, bnb, eth, usdt, usdc. Так же должно быть ограничение по цене. например я хочу покупать доллар по 15-20 условных единиц. Кто-то поставил цену в 21 условную единицу бот не должен его перебивать, а должен скинуть цену до ближайшего конкурента. например который покупает по 17 бот должен стать по 17.01. Все это нужно установить на удаленный сервер. И чтобы я мог включать и выключать его когда мне нужно. Так же должна быть функция с отслеживание только мерчантов. Чтобы я мог ее включить и выключить когда мне нужно. Имею документацию которая нужна для бота от поддержки бинанса.



P/s По поводу бюджета готов рассмотреть ваши предложения. Но люди которые хотят 3000 долларов за подобную работу не беспокойте меня пожалуйста. Так же те которые просят 100% предоплату в usdt тоже лесом!