Дано:

- Есть сайт криптобиржи (DEX) Apex OMNI https://omni.apex.exchange/

- На этой бирже, через веб-интерфейс, можно создавать торгового сеточного(грид) бота.

- Данна биржа поддерживает API интерфейс, но для обычных оредров ( для создания грид-бота АПИ-метода нет ).

- Когда создаешь грид-бота через веб-интерфейс, сайт биржи (на react) через JS-скрипт подготавливает запрос (с параметрами сеточного бота), генерирует через wasm-модули подписи (одну в заголовок, вторую в тело), а затем отправляет этот API запрос на биржу. Если запрос корретный (синтаксис + подписи + наверное, куки) - то биржа принимает запрос.

- Данный запрос (create-bot), который опправляется через веб-интерфейс, проиллюстрирован на скриншотах (через Devtools).

Требуется:

Создать скрипт (кастомный API), который позволит создавать сеточного торгового бота через запрос, не используя веб-интерфейс.

Может быть полезно:

https://github.com/cj2094/apexpro-tradingview-connect/tree/main

https://github.com/ApeX-Protocol/apexpro-openapi/blob/main/README_V3.md