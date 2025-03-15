Требуется разработать сайт на платформе WordPress и наполнить его контентом для запуска. Важно учитывать доступность для слепых и слабовидящих пользователей. Ожидается высокое качество работы и возможность предоставления поддержки проекта на постоянной основе. Укажите предложения по цене за создание сайта и ежемесячный саппорт.
ApexGrid_API отправка кастомных API-запросов в обход веб-интерфейса
Дано:
- Есть сайт криптобиржи (DEX) Apex OMNIhttps://omni.apex.exchange/
- На этой бирже, через веб-интерфейс, можно создавать торгового сеточного(грид) бота.
- Данна биржа поддерживает API интерфейс, но для обычных оредров (для создания грид-бота АПИ-метода нет).
- Когда создаешь грид-бота через веб-интерфейс, сайт биржи (на react) через JS-скрипт подготавливает запрос (с параметрами сеточного бота), генерирует через wasm-модули подписи (одну в заголовок, вторую в тело), а затем отправляет этот API запрос на биржу. Если запрос корретный (синтаксис + подписи + наверное, куки) - то биржа принимает запрос.
- Данный запрос (create-bot), который опправляется через веб-интерфейс, проиллюстрирован на скриншотах (через Devtools).
Требуется:
Создать скрипт (кастомный API), который позволит создавать сеточного торгового бота через запрос, не используя веб-интерфейс.
Может быть полезно:
https://github.com/cj2094/apexpro-tradingview-connect/tree/main
https://github.com/ApeX-Protocol/apexpro-openapi/blob/main/README_V3.md
https://api-docs.pro.apex.exchange/?python#general-v3-for-omni
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