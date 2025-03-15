ApexGrid_API отправка кастомных API-запросов в обход веб-интерфейса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Дано: 

- Есть сайт криптобиржи (DEX) Apex OMNIhttps://omni.apex.exchange/ 

- На этой бирже, через веб-интерфейс, можно создавать торгового сеточного(грид) бота. 

- Данна биржа поддерживает API интерфейс, но для обычных оредров (для создания грид-бота АПИ-метода нет). 

- Когда создаешь грид-бота через веб-интерфейс, сайт биржи (на react) через JS-скрипт подготавливает запрос (с параметрами сеточного бота), генерирует через wasm-модули подписи (одну в заголовок, вторую в тело), а затем отправляет этот API запрос на биржу. Если запрос корретный (синтаксис + подписи + наверное, куки) - то биржа принимает запрос.  

- Данный запрос (create-bot), который опправляется через веб-интерфейс, проиллюстрирован на скриншотах (через Devtools). 

 

Требуется: 

Создать скрипт (кастомный API), который позволит создавать сеточного торгового бота через запрос, не используя веб-интерфейс. 

 

Может быть полезно: 
https://github.com/cj2094/apexpro-tradingview-connect/tree/main 

https://github.com/ApeX-Protocol/apexpro-openapi/blob/main/README_V3.md 

https://api-docs.pro.apex.exchange/?python#general-v3-for-omni 

 

JavaScriptReactНаписание скриптовРазработка API
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