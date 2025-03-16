Восстановление работы сайта на Python

Сайт разрабатывался примерно в 2015 году. Сейчас восстановили его из архива 2020 года.

Сайт доступен по адресу http://188.68.222.107/

Но при наполнении возникла проблема:

В новости и услуги не добавляются картинки https://disk.yandex.ru/i/9ik9_yylzxRcEw

Есть Doker на проекте, но можно решить проблему и на продакшене. Сайт не обязательно разворачивать.