Требуется создать торгового бота для Binance P2P, который будет проверять цены каждые 10 секунд и корректировать свои объявления. Бот должен отслеживать активы (BTC, BNB, ETH, USDT, USDC) и иметь ограничения по цене. Возможность включения/выключения функций и установка на удаленный сервер. Имеется документация от Binance.
Восстановление работы сайта на Python
Сайт разрабатывался примерно в 2015 году. Сейчас восстановили его из архива 2020 года.
Сайт доступен по адресу http://188.68.222.107/
Но при наполнении возникла проблема:
В новости и услуги не добавляются картинки https://disk.yandex.ru/i/9ik9_yylzxRcEw
Есть Doker на проекте, но можно решить проблему и на продакшене. Сайт не обязательно разворачивать.
Заявки фрилансеров
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