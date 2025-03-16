Добрый день нужен чат бот витрина(на python) для сбора заказов( количество видов товара - 1)

Функционал необходим такого плана:

Клиент открывает чат-бот где нажимает на кнопку сделать заказ видит перед собой список собственных магазинов( в виде витрины) и указывает какое количество товара (шт) на какой магазин отдельно (желательно более удобным методом чем "+" "-" например крутилка, так как количество может быть 7 15 25шт....либо три варианта(кнопки) 10 15 25 с корректировкой "+" "-"

Там где он указывает количество товара который он хочет заказать должна быть возможность указать сколько старого товара он хочет заменить на новый ( условно вышел срок годности)

В корзине должно отображаться сколько свежего товара он хочет заказать, сколько заменить и общее количество.(Раздельно на каждый магазин и общее количество)

кнопки в корзине

-отправить заказ

-Добавить комментарий

Разделение клиентов и доступ по ID паролю или еще как то (например их два) что бы каждый видел только свою витрину( список своих магазинов)

Уведомление мне о поступлении нового заказа

возможность управлять ботом( добавлять клиентов, создавать для них индивидуальную витрину,