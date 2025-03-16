Требуется восстановить функциональность сайта на Python, разработанного в 2015 году. Проблема заключается в том, что при наполнении новостей и услуг не добавляются картинки. Возможно решение проблемы на продакшене без разворачивания сайта. Используется Docker на проекте.
Телеграмм бот/витрина
Добрый день нужен чат бот витрина(на python) для сбора заказов( количество видов товара - 1)
Функционал необходим такого плана:
Клиент открывает чат-бот где нажимает на кнопку сделать заказ видит перед собой список собственных магазинов( в виде витрины) и указывает какое количество товара (шт) на какой магазин отдельно (желательно более удобным методом чем "+" "-" например крутилка, так как количество может быть 7 15 25шт....либо три варианта(кнопки) 10 15 25 с корректировкой "+" "-"
Там где он указывает количество товара который он хочет заказать должна быть возможность указать сколько старого товара он хочет заменить на новый ( условно вышел срок годности)
В корзине должно отображаться сколько свежего товара он хочет заказать, сколько заменить и общее количество.(Раздельно на каждый магазин и общее количество)
кнопки в корзине
-отправить заказ
-Добавить комментарий
Разделение клиентов и доступ по ID паролю или еще как то (например их два) что бы каждый видел только свою витрину( список своих магазинов)
Уведомление мне о поступлении нового заказа
возможность управлять ботом( добавлять клиентов, создавать для них индивидуальную витрину,
Заявки фрилансеров
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