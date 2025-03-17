Требуется доработка Telegram бота на Python, включая реализацию личного кабинета, защиту от спама и нормальное сохранение пользовательского состояния. Необходимо создать админ панель на Django для управления товарами и изменения содержимого. В проекте имеются недочеты, которые нужно исправить. Обсуждение архитектуры и активное участие в доработках приветствуется.
Написание телеграм бота
Нужно написать рабочего телеграм бота по продаже впн с предоставлением тестового доступа и инструкциями для пользователей.
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