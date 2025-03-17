Написание телеграм бота

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка170 просмотров

Нужно написать рабочего телеграм бота по продаже впн с предоставлением тестового доступа и инструкциями для пользователей.

TelegramНастройка VPNРазработка программ
2 месяца назад
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