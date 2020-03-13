Лендинг сайт для продажи спец. техники из Китая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать под ключ лендинг в 3-4 листа об онлайн-школе финского языка с возможностью добавления материала самостоятельно. Цвета хочется голубой, синий, оранжевый. Тема: природа, Хельсинки, технологии, обучение... Простой, но эффектный дружелюбный дизайн для людей разного возраста. Возможно, анимация. Возможность продвижения в Яндексе и Google. Помощь в продвижении. Основные тексты предоставляю. Предложения обязательно! с ценой и с опытом).
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Требуется создать сайт по недвижимости и подключить к нему Api Plektan который будет парсить обьекты на сайт из их базы. Более подробно про Api расскажу кандидату. ТЗ приложил к проекту и документацию по Api тоже, ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно создать сайт простой для восприятия и удобный для пользования. Сайт должен быстро загружаться, имея при этом множество галерей. Для начала создать русскую версию, но предусмотреть подключение еще нескольких языков. Сделать возможность загрузки таблиц в любой момент ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нам нужна команда разработчиков или фулстак разработчик для написания сайта высшего учебного заведения. Сайт включает в себя основной сайт для ознакомления с университетом, виртуальную приемную комиссию, а также образовательный портал. Более подробная информация ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Необходимо доработать сайт probus.su, добавив несколько новых разделов.[/b] Новые разделы необходимо оформить в корпоративных цветах. Создать ссылки с главной страницы. Более подробно задача описана в ТЗ. Укажите в отклике примерный срок исполнения.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
необходим простой сайт (на основе конструктора Wix или др), затем его постоянное обновление, а также создание баннеров и презентаций для рекламы услуг в соцсетях на постоянной основе.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую! Необходимо создать небольшой сайт по продаже автобусных билетов, с функционалом подключения к эквайрингу и онлайн кассы. Необходимо сорентировать по цене и срокам.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Интересуюсь созданием новостного сайта в стиле микроблогов. Новости будут формироваться из записей которые будут публиковать по различным категориям зарегистрированные пользователи. В принципе всё банально и нечего из области фантастики. Самое сложное тут будет система фильтраций ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
Назначение сайта: оказание консультационных услуг по экономике (консультации, репетиторство). Требуемый перечень услуг Выбрать любой подходящий шаблон (тему) для сайта. Индивидуальный дизайн не нужен. Подобрать на свой профессиональный взгляд и опыт исходя из концепции сайта. Сайт должен иметь мобильную ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создание информационного портала. Никаких CMS - требуется решение только на фреймворке Laravel Основное назначение сайта Информационный портал - каталог ТЗ во вложенииСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад