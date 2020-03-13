Лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт49 заявок755 просмотров
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Создать под ключ лендинг в 3-4 листа об онлайн-школе финского языка с возможностью добавления материала самостоятельно. Цвета хочется голубой, синий, оранжевый. Тема: природа, Хельсинки, технологии, обучение... Простой, но эффектный дружелюбный дизайн для людей разного возраста. Возможно, анимация. Возможность продвижения в Яндексе и Google. Помощь в продвижении. Основные тексты предоставляю. Предложения обязательно! с ценой и с опытом). 

4 года назад
guest_15840795967271
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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