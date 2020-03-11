Сайт (простой - на основе конструктора)

Нужно переделать сайт для рекламного агентства, а именно, сделать не таким "тяжелым" и объёмным. Идейный, сочный, запоминающийся и продающий всё на свете! Имеем - весь исходный материал в виде старого сайта pingvin.by. Готовы сделать ссылку на имя ...