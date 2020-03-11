Требуется создание информационного портала - на основе шаблона

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание информационного портала.

Никаких CMS - требуется решение только на фреймворке Laravel

Основное назначение сайта Информационный портал - каталог

ТЗ во вложении

4 года назад
qashqai0103
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Переделка сайта на движке Joomla

    Нужно переделать сайт для рекламного агентства, а именно, сделать не таким "тяжелым" и объёмным. Идейный, сочный, запоминающийся и продающий всё на свете! Имеем - весь исходный материал в виде старого сайта pingvin.by. Готовы сделать ссылку на имя ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    Нужно создать сайт с поддержкой мини магазинов. Блоггер даёт ссылку на свой раздел мини-магазина с каталогом и пользователь не имеет возможности перейти к конкуренту, а так же увидеть общую ленту. Таким образом, блоггер не теряет ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать копию сайта

    Нужно сделать точно такой же сайт [url=https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fcuteyou.ru%2F&amp;e=ATNEvTuap2qxgvRrmi_bCJVzQHyj4wH5bnRla5BjuwezXLJpWetLP-IrD0KS6wJTLgelu3GH_5GDJhhV&amp;s=1]cuteyou.ru[/url] чтоб можно было добавить свои фото в каталог, менять рубрики. Так же добавлять отзывы.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт

    Нужно сделать сайт для магазина по продажи дверей. С корзиной но без онлайн оплаты. Количество позиций 104 шт. Вся информация от текстов до фото для сайта готова. Доменное имя уже зарегистрировано. Есть образец сайта который ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте, Нужно создать качественный сайт на бесплатной CMS по типу [url=https://shchitovoye-oborudovaniye.ru/]https://shchitovoye-oborudovaniye.ru/ [/url]Тот же каталог, позиции. На сайте нужно реализовать блог и новости.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    4 года назад