Переделка сайта на движке Joomla

Нужно переделать сайт для рекламного агентства, а именно, сделать не таким "тяжелым" и объёмным. Идейный, сочный, запоминающийся и продающий всё на свете!

Имеем - весь исходный материал в виде старого сайта pingvin.by.

Готовы сделать ссылку на имя героя, который нам сделает хорошо!