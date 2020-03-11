Переделка сайта на движке Joomla

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок220 просмотров
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Нужно переделать сайт для рекламного агентства, а именно, сделать не таким "тяжелым" и объёмным. Идейный, сочный, запоминающийся и продающий всё на свете!

Имеем - весь исходный материал в виде старого сайта pingvin.by.

Готовы сделать ссылку на имя героя, который нам сделает хорошо!

Joomla
4 года назад
guest_15839322321623
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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