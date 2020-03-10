Нужно сделать сайт для магазина по продажи дверей. С корзиной но без онлайн оплаты. Количество позиций 104 шт. Вся информация от текстов до фото для сайта готова. Доменное имя уже зарегистрировано. Есть образец сайта который нужно сделать