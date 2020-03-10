Здравствуйте, Нужно создать качественный сайт на бесплатной CMS по типу [url=https://shchitovoye-oborudovaniye.ru/]https://shchitovoye-oborudovaniye.ru/ [/url]Тот же каталог, позиции. На сайте нужно реализовать блог и новости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт для магазина по продажи дверей. С корзиной но без онлайн оплаты. Количество позиций 104 шт. Вся информация от текстов до фото для сайта готова. Доменное имя уже зарегистрировано. Есть образец сайта который нужно сделать
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