Разработать landing page под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок325 просмотров
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Добрый день!

Сайт: www.cleveroom.ru

Платформа: Opencart

Тематика: премиальная мебель для детей от 3 лет.

·        Серия детской мебели Премиум

- индивидуальный дизайн

- эксклюзив

- материалы, лаки, краски премиум качества

- дизайн-студия

- собственное производство

 

·        Серия детской мебели Simple

-         Кровати-домики и системы хранения, спорт зоны,шкафы и аксессуары с сокращенным сроком производства

-         Приятная ценовая категория (до 85 000р)

Задачи (блоки) попосадочной странице:

1.      Быстрый и максимальный захват аудитории,проявление интереса к продукции.

2.      Преимущества, почему стоит выбрать Cleveroom?

3.      Нас выбирают звезды

4.      Коллекции мебели – готовые решения по дизайну.Заказать дизайн проект.

5.      Индивидуальный дизайн проект – для тех комуважен эксклюзив (избранные работы)

6.      Cleveroom Simple – быстрые, экономичные решения для детской комнаты

7.      Варианты дизайн проекта: от простого к сложному

8.      Если уже есть дизайн-проект – просчет стоимости,связь по whatsapp,viber

9.      Посетите наши салоны.

 

Посадочная страница будет находится на поддомене: main.cleveroom.ru

Большой выбор картинок, фото, видео проектов, выполненныхдля клиентов. Логотип будет предоставлен.

·        Выдержать стиль основного сайта cleveroom.ru

·        Пример хорошей посадочной https://mamka.moscow/

·        Еще пример: https://woodlandia-project.ru/

 

 

В стоимости работ указать отдельно:

1.      Ссылка на подробное портфолио и просьба выделитьработы в схожих тематиках.

2.      Стоимость дизайна адаптивной страницы (компверсия, планшет, мобильная)

3.      Стоимость верстки страницы

4.      Стоимость программирования страницы.

4 года назад
Velasco
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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