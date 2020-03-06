Правки на лэндинг

Нужно создать сайт состоящий из 2 страниц. 1 страница: 100% по ширине и высоте с фоновой картинкой и текстом по центру. Пример: [url=http://kzen.ru/]http://kzen.ru/[/url] 2 страница: Форма для сокращения ссылок, с генерацией QR кодов. Пример: [url=https://vk.com/cc]https://vk.com/cc[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема в том, что сайт на Adobe Muse.
Есть фтп
Есть правки которые надо сделать.
Плюс надо сделать сайт адаптивным под моб. устройства или сделать просто страницу для мобильных устройств.
Планируем в дальнейшем сделать просто новый сайт, но сейчас надо доделать этот.
https://docs.google.com/document/d/1SF3nbf1Y3kumTBdL3G1xaVRvqyHnKFnC8phIV8tDKZI/edit?usp=sharing
В целом нужен честный и надежный человек к которому смогу и в дальнейшем обращаться по веб-программированию.
Пишите сроки (надо срочно 2-3 дня) и цену.
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