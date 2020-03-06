Правки на лэндинг

Проблема в том, что сайт на Adobe Muse.

Есть фтп

Есть правки которые надо сделать.

Плюс надо сделать сайт адаптивным под моб. устройства или сделать просто страницу для мобильных устройств.

Планируем в дальнейшем сделать просто новый сайт, но сейчас надо доделать этот.

https://docs.google.com/document/d/1SF3nbf1Y3kumTBdL3G1xaVRvqyHnKFnC8phIV8tDKZI/edit?usp=sharing

В целом нужен честный и надежный человек к которому смогу и в дальнейшем обращаться по веб-программированию.

Пишите сроки (надо срочно 2-3 дня) и цену.

ортопедическийшлем.рф