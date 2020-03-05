Создать сайт

Интересует сайт созданный с нуля можно по шаблону на примере этого [url=https://bigbag.live/]bigbag.live/[/url] Важно подключение платежных систем (perfect money, payeer) личного административного кабинета, наложение защиты и доработки на созданной базе под свои нужды
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Необходимо создать простой трёхстраничный шаблонный сайт на Битрикс.
1-я страница о компании
2-я страница о продукте
3-я страница контакты
Должна быть возможность увеличения страниц в главном меню.
Должна быть возможность переключения на 2 языка.
Так же необходимо создать логотип.
Направление деятельности: Детекция лжи.
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