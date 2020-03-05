Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок242 просмотра
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Необходимо создать простой трёхстраничный шаблонный сайт на Битрикс.

1-я страница о компании

2-я страница о продукте

3-я страница контакты

Должна быть возможность увеличения страниц в главном меню.

Должна быть возможность переключения на 2 языка.

Так же необходимо создать логотип.

Направление деятельности:  Детекция лжи.

4 года назад
AntoniOOO
Антон 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад