Создание сайта, в тематике ставки на спорт. Текст читать весь!!!

Нужен сайт, где будут транслироваться все проходящие игры, суть проекта будет заключаться в том что, это будет сервис для людей которые увлекаются ставками на спорт, на нашем проекте, они будут просматривать трансляции спортивных трансляций, в прямом эфире, так же и следить за счётом в трансляции в блочном виде, так же мы будем сотрудничать с БК, где все наши клиенты могут переходить в БК и ставить ставки на спорт, также мы на нашем проекте будем предоставлять свои платные прогнозы, так же будет система вип доступа, в котором открывается расширенные возможности сайта по помесячно оплате либо подписке, так же что бы пользоваться нашим сервисом нужно оформлять подписку за 99р/мес, так же у нас будет возможность общаться между собой через личные сообщения, так скажем небольшая соц.сеть. Особенности вип доступа:

- будет обозначение надпись вип рядом с именем, статусом и тп.

- аватарка будет обведена рамкой с анимацией.

- возможность поменять цвет Ника и и по возможности если получится сделать антмацию.

- бесплатный платный прогноз раз в месяц.

- демо счёт, что бы игроки могли себя попробовать в ставках на спорт без денег, чего не предоставляет БК.

- создание закрытых чатов и добавление туда пользователей, добавить можно тех у кого не подключена вип подписка.

Преимущество демо счета, будет рейтинг самых плюсовых капперов недели, это отличная возможность показать себя перед всем комьюнити которые будут пользоваться нашим сервисом, так скажем небольшой пиар.

Но это малая часть, тк сервис у нас не мошеннический, люди которые достигнут 1-го места будут отбирать я на сотрудничество с проектом, именно они и будут предоставлять платные прогнозы, т.е нам бесплатно, они будут получать процент с продаж и процент с выигрыша игроков.

Да и новички могут не проигрывать деньги на ставках, а поставить Fake деньги.

Отпишите кто сможет сделать такой сайт, обсудим все детали и цену.