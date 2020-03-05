Создать сайт

Вордпресс уже стоит, чистый, с темой newspaper, все работает (без наполнения пока, можно делать все что угодно). надо: 1. настроить вид главной страницы по макету (без дизайна) на основе установленной темы 2. настроить страницу "карта" (без дизайна) на основе установленной ...