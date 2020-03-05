необходимо создать сайт по типу [url=http://open-box.site/]http://open-box.site/[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт по типу http://open-box.site/
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт4 года назад
На сайте нужно создать систему розыгрыша лотыреи и режим игрСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт, на котором пользователь вводит то одни то другие данные, чтобы рассчитать сумму вложений за количество лет, сумму полученного дохода с инвестиций и тому подобные удобные данные. Данные получает в виде таблицы как в Excel. Продукт ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Создать сайт биржи рекламы Тик Ток по типу [url=http://sgain-user.ru/]http://sgain-user.ru/[/url]Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
Вордпресс уже стоит, чистый, с темой newspaper, все работает (без наполнения пока, можно делать все что угодно). надо: 1. настроить вид главной страницы по макету (без дизайна) на основе установленной темы 2. настроить страницу "карта" (без дизайна) на основе установленной ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужно создать сайт под ключ. Сделать верстку плюс дизайн. Все вопросы в личные сообщения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужно сделать интернет магазин на битрикс. Дизайн рисуется уже, нужно будет разверстать и внедрить. Ищу фрилансера из России, желательно наличие ИП или фирмыСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Разработка сайта CMS Wordprees или предложите задание в приложение!Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
На сайте будет 4 страницы идентичного дизайна макета нет, буду объяснять на словах и картинками что и как должно выглядетьСайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка сайта вот сайт [url=http://bit.ly/2woZWE0]http://bit.ly/2woZWE0 [/url]Описание задачи тут [url=https://docs.google.com/document/d/19OKrH1FfWR2tQsMBIR-ME7dO28DDHtlBW_lDl1Yzd7E/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/19OKrH1FfWR2tQsMBIR-ME7dO28DDHtlBW_lDl1Yzd7E/edit?usp=sharing[/url] От вас сроки и бюджетСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт4 года назад