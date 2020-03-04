Здравствуйте! Нужно создать не сложный сайт под услуги косметологи на дом. Макет полностью готов. адаптивная и пк версия. Язык сайта французский, чтобы разобраться где, что и как я сделаю перевод макета!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта вот сайт http://bit.ly/2woZWE0
Описание задачи тут https://docs.google.com/document/d/19OKrH1FfWR2tQsMBIR-ME7dO28DDHtlBW_lDl1Yzd7E/edit?usp=sharing
От вас сроки и бюджет
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