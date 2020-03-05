Создать сайт под ключ. (Дизайн, вёрстка)

Нужно сделать интернет магазин на битрикс. Дизайн рисуется уже, нужно будет разверстать и внедрить. Ищу фрилансера из России, желательно наличие ИП или фирмы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт под ключ. Сделать верстку плюс дизайн. Все вопросы в личные сообщения.
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