Интернет магазин на Битрикс

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок205 просмотров
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Нужно сделать интернет магазин на битрикс. Дизайн рисуется уже, нужно будет разверстать и внедрить.

Ищу фрилансера из России, желательно наличие ИП или фирмы

4 года назад
guest_15834252129545
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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