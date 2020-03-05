Сайт-калькулятор дохода от инвестиционных вложений

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок390 просмотров
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Сайт, на котором пользователь вводит то одни то другие данные, чтобы рассчитать сумму вложений за количество лет, сумму полученного дохода с инвестиций и тому подобные удобные данные. Данные получает в виде таблицы как в Excel.

Продукт рассчитан на тех, кто хочет примерно оценить привлекательность вложений в акции, облигации и тому подобные финансовые инструменты.

Результат работ будет оцениваться по функциональности и привлекательному, красивому дизайну.

Подобного расширенного калькулятора на просторах интернета не найдено, а значит, – сайт, вероятно, будет пользоваться успехом. Планирую отбивать потраченные деньги на рекламе. Чтобы, в итоге, дизайн был примерно как на Speedtest – строгий функционал и достаточно рекламных мест.

На картинке приблизительный макет выводимых данных, возможно, будет дополнен.

4 года назад
yacenykilya
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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