Создать сайт

Вордпресс уже стоит, чистый, с темой newspaper, все работает (без наполнения пока, можно делать все что угодно). надо: 1. настроить вид главной страницы по макету (без дизайна) на основе установленной темы 2. настроить страницу "карта" (без дизайна) на основе установленной ...
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