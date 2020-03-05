Создание самописца, с подключением платежных систем

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок156 просмотров
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Интересует сайт созданный с нуля можно по шаблону на примере этого bigbag.live/ 

Важно подключение платежных систем (perfect money, payeer) личного административного кабинета, наложение защиты и доработки на созданной базе под свои нужды

4 года назад
kostykmatvey
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад