Портировать сайт (лендинг) с mail.biz

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Результатом должна быть страница PHP с подгрузкой скриптов и стилей.

Все эффекты, модули должны быть сохранены.

Адаптация под разные разрешения и клиенты должна быть сохранена. 

Вот такой: 1780860.bizml.site/ 

Наполненный оригинал отличается только контентом и одним дополнительным простым текстовым блоком.

Пишите стоимость вашей работы и сроки .

PS. Тупо скопированнная с сайта и отредактированная страница не устроит.

4 года назад
orlovnikitaa
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад