Магазин на опенкарте + парсер

Есть сайт (магазин косметики на битриксе). Требуется скопировать этот же сайт, можно использовать ту же лицензию. Для чего требуется создание нового сайта (этот сайт будет с более дорогими ценами на продукцию и постоянно с актуальным списком остатков). И ...