Магазин на опенкарте + парсер

Есть сайт (магазин косметики на битриксе). Требуется скопировать этот же сайт, можно использовать ту же лицензию. Для чего требуется создание нового сайта (этот сайт будет с более дорогими ценами на продукцию и постоянно с актуальным списком остатков). И ...
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