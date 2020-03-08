Скопировать и настроить сайт Битрикс24

Есть сайт (магазин косметики на битриксе).

Требуется скопировать этот же сайт, можно использовать ту же лицензию.

Для чего требуется создание нового сайта (этот сайт будет с более

дорогими ценами на продукцию и постоянно с актуальным списком остатков).

И сделать визуально что бы были отличия от главной сайта. Что бы клиенты не поняли, что это одна и та же компания.

Так же потребуются некоторые технические правки для улучшения функционала, более детальное Т3 кину .