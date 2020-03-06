Сайт на фреймворке + парсер

Проблема в том, что сайт на Adobe Muse. Есть фтп Есть правки которые надо сделать. Плюс надо сделать сайт адаптивным под моб. устройства или сделать просто страницу для мобильных устройств. Планируем в дальнейшем сделать просто новый сайт, но сейчас ...