Интерактивный образовательный сайт

Проблема в том, что сайт на Adobe Muse. Есть фтп Есть правки которые надо сделать. Плюс надо сделать сайт адаптивным под моб. устройства или сделать просто страницу для мобильных устройств. Планируем в дальнейшем сделать просто новый сайт, но сейчас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересуюсь созданием сайта на образовательную тематику. На сайте будут обучаться дети от 2 до 7 лет.
Схема такова: регистрируется аккаунт, владелец получает ежедневный урок с 10 заданиями на указанную почту, кроме того получает доступ ко всем заданиям сайта одновременно. Это не бесплатно. Есть система ранжирования допуска. Как следствие необходимо внедрение платежных систем на сайте. После оплаты доступ предоставляется. Пример одного дня занятий прилагается.
Я приношу свои извинения за качество материала. к сожалению, я не художник.
Пока задания будут распределены на три возрастные группы по 3 года. 4-5 лет и 6-7 лет. Каждая группа будет иметь 100 дней с заданиями.
Это примерно 700-800 интерактивных заданий и 200-300 информационных заданий на курс.
Три курса общим количеством около 2400 интерактивных заданий и 600 информационных заданий. Я пишу это вам, чтобы вы поняли объем работы и рассчитали цену.
Вы можете посмотреть как вариант Здесь (русский пример):
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/logika-i-myshlenie
Английский пример
Они нам не очень нравятся, это просто к примеру
Задачи на нашем сайте будут разные:
Здесь будет раскрашивание и удаление ненужных букв и звуковых ответов, анализ звучания слогов, анализ звучания скороговорки (например, караоке) и различные логические задания, головоломки.
Очень сложные эскизы не нужны, но, конечно, все должно быть красиво, ярко и комфортно для ребенка. Нужна качественная прорисовка.
Работа серьезная, на нее потребуется время.
Сейчас мы выбираем партнера. Мы не выбираем по портфолио, иногда новичок может рисовать и делать не хуже мастера. Мы выбираем по тесту. В прикрепленном файле, один вариант урока по желтому цвету. Сделайте пожалуйста 1-2 задание из предложенных шагов, максимально хорошо прорисуйте, если можете сделайте их интерактивными, есть озвучка - еще лучше. Нам это нужно для того,чтобы мы поняли, как вы представляете себе презентацию и интерфейс заданий для ребенка, проще говоря ваше интуитивное чувство по проекту. Задания написаны на английском, если не удобно - запросите пожалуйста, сделаю на русском.
Дополнения и изменения приветствуются. На будущее нам понадобится озвучка всего курса.
Если вы согласны, сообщите об этом. Пожалуйста, рассчитайте, какую цену вы видите за эту работу и приблизительный период.
Прошу посчитать приблизительную цену если
1. Сайт сделан на русском языке
2. Дополнительно на английском языке ( нужна будет корректировка дизайна и озвучка на хорошем английском)
3. Изготовление приложений Android и Apple.
Жду Вашего варианта.
Спасибо, что уделили мне время.
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