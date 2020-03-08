Требуется разработать агрегатор образовательных программ

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! НА СПАМ НЕ ОТВЕЧАЮ.

Предложения, вопросы можете писать здесь, а лучше на tgareev собачка yandex точка ру

Ключевая идея агрегатора. Имеются образовательные учреждения, которые предлагают платные программы обучения. Необходимо сделать агрегатор данных программ обучения.

Ключевые функции сайта:

1. Главная страница.

2. Поиск, результаты поиска (ранжирование по релевантности, дате добавления, качеству заполнения программ), фильтры. Запоминание результатов поиска и фильтров, введение тэгов по ним и создание html-адресов со страницами.

3. Каталог провайдеров обучения. Карточка провайдера.

4. Добавление провайдерами программ обучения. Карточка программы обучения.

5. Сравнение программ обучения.

6. Блог. Статьи блога, просмотр статей. Добавление статей провайдерами, модерация администратором сайта.

7. Избранное. Добавление провайдеров и программ обучения.

8. Переписка между пользователями.

9. Заявки на программы обучения, их подтверждение провайдером. С каждой программы можно подать заявку, провайдер её подтверждает. Отзывы могут писать те, кто подавал заявку.

10. Отзывы по программам обучения.

11. Личный кабинет провайдера обучения:

Настройки профиля

Программы обучения

Публикации в блоге

Сообщения

Платные услуги, документы (формирование электронных актов и счетов-фактур)

12. Личный кабинет пользователя:

Настройки профиля

Сообщения

Мое обучение

13. Регистрация: через имейл, через соцсети

14. Имейл уведомления

15. Отчётность администратору, провайдеру

16. Админка

17. Развернуть и запустить сайт

ТЗ имеется, представлю только заинтересовавшим своими предложениями.

Примеры:

https://courseburg.ru

https://www.ucheba.ru/for-specialists

https://pdp.nacs.gov.ua/

Требования:

Symfony 4.0 и выше

Дизайнер имеется, уже начал отрисовывать.

Верстальщик имеется, но вы можете предложить своего.

Желательно по договору, но можно и без него.

Оплата по факту, можно разбить на этапы.