Есть сайт (магазин косметики на битриксе). Требуется скопировать этот же сайт, можно использовать ту же лицензию. Для чего требуется создание нового сайта (этот сайт будет с более дорогими ценами на продукцию и постоянно с актуальным списком остатков). И ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании прошу не беспокоить!
Зеленых прошу не беспокоить, для вас будут другие мои проекты =)
Необходимо разработать многостраничный сайт на Wordpres.
Полное ТЗ высылаю при отклике.
0. По услугам. Пока не знаем сколько их будет точно, также делаем редактируемый шаблон по типу лендинга, просто с разной информацией. К ним нужна будет возможность подцеплять кросс продажи (это, по сути, ссылки на дополнительные продукт).
1. Основным шаблоном для сайтов системы служит разрабатываемый шаблон сайта.
2. Работа с промокодами. Генерация + проверка + скидки.
3. По виджетам: Обратный звонок (цепляем любой сервис например callbackhunter).
4. Настраиваем пиксели от ВКонтакте, Facebook для рекламы с событиями (по формам захвата).
5. Подключение Яндекс метрики и Гугл аналитики с настройкой целей (по формам захвата).
6. Подключение + проверка Яндекс кассы и QR коды от самой Яндекс кассы.
7. Русские и английский шрифты, должны быть одинаковые.
8. Камбекер. Интеграция сайта с sendpulse.
9. Рассылка почты. Интеграция сайта с sendpulse Подключение фиксированной формы подписки. Задача вставить код на сайт.
10. Интеграцию с amocrm или bitrix24 надо сделать.
11. Установка фавикона - маленькая иконка
12. БАЗОВАЯ SEO ОПТИМИЗАЦИЯ
13. Сбор базовой семантики
14. Поиск, по ключевым словам и #хешеги к темам, собирающим на страницу все тегированные материалы.
Старт разработки примерно через 7 дней. Если вы загружены то смогу на другие проекты привлечь.
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