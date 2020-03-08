Компании прошу не беспокоить!

Зеленых прошу не беспокоить, для вас будут другие мои проекты =)

Необходимо разработать многостраничный сайт на Wordpres.

Полное ТЗ высылаю при отклике.

0. По услугам. Пока не знаем сколько их будет точно, также делаем редактируемый шаблон по типу лендинга, просто с разной информацией. К ним нужна будет возможность подцеплять кросс продажи (это, по сути, ссылки на дополнительные продукт).

1. Основным шаблоном для сайтов системы служит разрабатываемый шаблон сайта.

2. Работа с промокодами. Генерация + проверка + скидки.

3. По виджетам: Обратный звонок (цепляем любой сервис например callbackhunter).

4. Настраиваем пиксели от ВКонтакте, Facebook для рекламы с событиями (по формам захвата).

5. Подключение Яндекс метрики и Гугл аналитики с настройкой целей (по формам захвата).

6. Подключение + проверка Яндекс кассы и QR коды от самой Яндекс кассы.

7. Русские и английский шрифты, должны быть одинаковые.

8. Камбекер. Интеграция сайта с sendpulse.

9. Рассылка почты. Интеграция сайта с sendpulse Подключение фиксированной формы подписки. Задача вставить код на сайт.

10. Интеграцию с amocrm или bitrix24 надо сделать.

11. Установка фавикона - маленькая иконка

12. БАЗОВАЯ SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

13. Сбор базовой семантики

14. Поиск, по ключевым словам и #хешеги к темам, собирающим на страницу все тегированные материалы.

Старт разработки примерно через 7 дней. Если вы загружены то смогу на другие проекты привлечь.