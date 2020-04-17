Ищу системного администратора для защиты от дос атак, настройки сервера и его обслуживания. в ценах пока не разбираюсь. пишу любу Необходимо узнать прайс и схема работы. У нас проектов много, необходимо знать как производится оплата
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- Системное администрирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $266
Нужен фронтенд разработчик! 1) сверстать (а я бы сказал - скомпоновать) страницы - разделы Личного кабинета. Почему скомпоновать? Потому что есть готовый пакет 2) Сделать необходимую анимацию, проверку на стороне клиента 3) Обратить внимание, что у разных по ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Компании прошу не беспокоить! Зеленых прошу не беспокоить, для вас будут другие мои проекты =) Необходимо разработать многостраничный сайт на Wordpres. Полное ТЗ высылаю при отклике. 0. По услугам. Пока не знаем сколько их будет точно, также делаем редактируемый ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт4 года назад