Системный администратор

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок1029 просмотров

Ищу системного администратора для защиты от дос атак, настройки сервера и его обслуживания. в ценах пока не разбираюсь. пишу любу

Необходимо узнать прайс и схема работы. У нас проектов много, необходимо знать как производится оплата

5 лет назад
globalkit
Сергей 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ливандовский
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Валерий
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
16 часов назад
442 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
5 лет назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
99 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
315 отзывов
5 лет назад
#1
Системное администрирование
Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад