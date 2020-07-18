Необходмо скопировать 2 сайта, сделать их копии - по три на каждый сайт. Настроить корректную отправку заявок на почту, установить на хостинг.
Системный администратор
Ищу системного администратора для защиты от дос атак, настройки сервера и его обслуживания. в ценах пока не разбираюсь. пишу любу
Необходимо узнать прайс и схема работы. У нас проектов много, необходимо знать как производится оплата
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