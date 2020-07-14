задача поднять мобильные прокси на винде+хабы+е3372. http/socks5, с доступом из вне по лог/пасс, с привязкой по айпи, таймер. мультипорт и линки для реконнекта.
Нужен специалист по настройке удаленного доступа и wifi на Mikrotik
Нужен удаленный доступ к корпаративной сети из дома.
Что имеем:
1) микротик (фото прикрепил)
2) 4g симкарта с сбелым IP
3) корпративная сеть. Интернет отсутствует.
4) ноутбук на windows 10
Необходимо:
1) все сделать качественно и профессионально
2) не возмущяться подводным камням а обсудить их сомной.
3) максимально безопасно
4) максимально конфеденциально
5) настроить вайфай на микротике
Для сведения:
1) Раньше все работало. После переустанрвки виндовс на ноутбуке все слетело т.е. обратно не смог подключиться.
2) винбокс, тимвьювер, анидеск заряжены и на старте
3) оплата не стенка, сдвинеться. Если потребуеься.
4) не нужно браться если нет времени, нужных навыков
5) оплата только перевод на карту . И только по окончанию работы.
6) связь по телеграм.
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