Нужен специалист по настройке удаленного доступа и wifi на Mikrotik

Нужен удаленный доступ к корпаративной сети из дома.

Что имеем:

1) микротик (фото прикрепил)

2) 4g симкарта с сбелым IP

3) корпративная сеть. Интернет отсутствует.

4) ноутбук на windows 10

Необходимо:

1) все сделать качественно и профессионально

2) не возмущяться подводным камням а обсудить их сомной.

3) максимально безопасно

4) максимально конфеденциально

5) настроить вайфай на микротике

Для сведения:

1) Раньше все работало. После переустанрвки виндовс на ноутбуке все слетело т.е. обратно не смог подключиться.

2) винбокс, тимвьювер, анидеск заряжены и на старте

3) оплата не стенка, сдвинеться. Если потребуеься.

4) не нужно браться если нет времени, нужных навыков

5) оплата только перевод на карту . И только по окончанию работы.

6) связь по телеграм.